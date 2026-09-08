L’Ambasciatore d’Italia in Grecia Cuculi inaugura l’anno scolastico della Scuola Statale di Atene

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Grecia Paolo Cuculi ha inaugurato l’Anno Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Statale Italiano di Atene, in coincidenza con il settantesimo anniversario del suo liceo. Lo riferisce una nota dell’Ambasciata.

La Scuola, uno dei sette istituti pubblici all’estero, ospita circa trecento alunni e offre un percorso formativo dalla primaria alla secondaria superiore, oltre ad ospitare nei suoi locali la scuola dell’infanzia paritaria.

L’Ambasciatore, evocando la recente visita all’istituto del Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, ha augurato agli studenti un nuovo anno di proficuo apprendimento e sottolineato l’importanza della scuola ad Atene, punto di riferimento per la comunità italiana e per le famiglie greche, e importante presidio per la promozione della cultura italiana e il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Grecia.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).