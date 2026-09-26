Cina: morto a 63 anni il celebre cantante Liu Huan

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Liu Huan, uno dei musicisti più celebri della Cina, è morto venerdì mattina a Shanghai, nella Cina orientale, a causa di una malattia. Aveva 63 anni.

L’Università di Economia e Commercio Internazionale di Pechino ha annunciato la sua scomparsa sabato, in un necrologio.

Liu era andato in pensione dall’università nel 2023, dopo aver insegnato nell’ateneo per oltre trent’anni, a partire dal 1991. Si occupava di educazione musicale e storia della musica occidentale.

Nato nell’agosto 1963 nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, Liu si era laureato in letteratura francese all’Università delle Relazioni Internazionali di Pechino.

Salito alla ribalta negli anni Ottanta, era diventato una delle voci più riconoscibili della Cina, noto per aver unito le tradizioni musicali cinesi e occidentali.

Il momento che gli diede maggiore visibilità internazionale arrivò alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino del 2008, quando eseguì la canzone ufficiale “You and Me” insieme al soprano britannico Sarah Brightman, davanti a un pubblico di miliardi di persone.

(ITALPRESS).