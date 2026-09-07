Cina: a Longnan sessione di valutazione per Australian Int’l Olive Awards (1)

LONGNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto controlla l’olio d’oliva appena imbottigliato presso un’azienda di lavorazione delle olive nel distretto di Wudu, città di Longnan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 6 settembre 2026.

La sessione di valutazione per la divisione cinese degli Australian International Olive Awards si è svolta ieri e oggi, attirando prodotti provenienti da tutto il mondo in gara per il massimo riconoscimento dedicato all’olio d’oliva. Soprannominato la “patria delle olive cinesi”, il distretto di Wudu vanta una superficie coltivata a olivi di 640.000 mu (circa 42.667 ettari), con un valore complessivo della produzione industriale superiore a 4 miliardi di yuan (circa 597 milioni di dollari), e ha sviluppato una filiera industriale completa che va dalla selezione di sementi di alta qualità alla lavorazione avanzata.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)