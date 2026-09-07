Malta, uomo si dà fuoco dopo una lite: ferita una donna italiana

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un uomo maltese si sarebbe dato fuoco ieri sera a Marsalforn, sull’isola di Gozo, dopo una lite con una donna italiana, rimasta a sua volta ferita nell’accaduto. Secondo quanto riferito dalla stampa maltese, l’uomo avrebbe versato su di sé un liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco. Le fiamme avrebbero coinvolto anche la donna, che avrebbe riportato ustioni.

Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e personale medico, che hanno prestato assistenza ai due feriti. Secondo fonti citate dalla stampa maltese, entrambi avrebbero riportato ustioni estese.

L’uomo maltese sarebbe già noto alla polizia. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire tutte le circostanze dell’episodio.

-Foto Polizia di Malta-

(ITALPRESS).