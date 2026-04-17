Cina: a Harbin si producono apparecchiature mediche di fascia alta (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un medico straniero utilizza un simulatore chirurgico presso il centro di innovazione e formazione chirurgica della Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Co., Ltd. di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 16 aprile 2026. Negli ultimi anni, l’azienda di apparecchiature mediche con sede a Harbin si è dedicata allo sviluppo di strumentazione di fascia alta e di tecnologie chiave nel campo dei robot chirurgici. I suoi robot hanno eseguito con successo oltre 10.000 interventi chirurgici in ambito clinico a livello mondiale, coprendo reparti chiave tra cui chirurgia generale, urologia, ginecologia e chirurgia toracica.

-Foto Xinhua-

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