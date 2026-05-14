Cina: a Hangzhou robot intelligenti gestiscono il traffico urbano (1)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot intelligente per la gestione del traffico è in servizio a un incrocio nell’area commerciale di Hubin a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, l’11 maggio 2026. Quindici robot di questo tipo sono stati impiegati negli incroci chiave nell’area panoramica del Lago occidentale, nella zona commerciale di Hubin e nelle principali strade urbane di Hangzhou, svolgendo compiti come indicare la strada ai turisti, dissuadere conducenti di veicoli non motorizzati e pedoni dal violare le norme del traffico, e dirigere la circolazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).