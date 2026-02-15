PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore ferroviario cinese ha completato a gennaio investimenti in attivi fissi per 46,3 miliardi di yuan (circa 6,67 miliardi di dollari), in aumento del 5,5 % rispetto allo stesso periodo del 2025, come dichiarato venerdì dal China State Railway Group.

La costruzione di ferrovie è proseguita durante il mese con elevati livelli di qualità ed efficienza, rafforzando in maniera efficace gli investimenti complessivi e assicurando un solido avvio dell’anno, come affermato dalla società.

Dall’inizio dell’anno, il China State Railway Group si è concentrato sul sostegno alle principali strategie nazionali e allo sviluppo economico regionale, sfruttando la lunga catena industriale del settore delle costruzioni ferroviarie e i suoi ampi effetti di ricaduta.

Sfruttando appieno il sostegno politico del Paese alle principali strategie nazionali e al rafforzamento delle capacità di sicurezza in settori chiave, la società ha accelerato la costruzione di ferrovie, con numerosi progetti chiave che hanno registrato progressi positivi.

Alla fine del 2025, la lunghezza totale delle linee ferroviarie operative in Cina ha raggiunto i 165.000 chilometri, di cui oltre 50.000 chilometri di linee ad alta velocità.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).