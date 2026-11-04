CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri di un coro eseguono la canzone “We Are Pandas”, tema musicale dell’evento, insieme alla mascotte della Conferenza globale dei partner per i panda 2026 a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 3 novembre 2026. Il forum principale della conferenza si è aperto ieri nella provincia, nota come la “patria dei panda giganti”, attirando esperti e studiosi da oltre 30 Paesi e regioni. Dedicato al tema della protezione degli habitat dei panda giganti, della costruzione di un mondo più bello e della condivisione di opportunità aperte, l’evento, che si tiene nel capoluogo provinciale, ha riunito ospiti da tutto il mondo per discutere della conservazione della biodiversità e della cooperazione per lo sviluppo verde.

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