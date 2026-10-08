Cina: a Changchun countdown di 100 giorni per Universiade invernale 2027 (1)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino posa con le mascotte “Ji Bing” (a destra) e “Ji Xue” durante l’evento dedicato al conto alla rovescia di 100 giorni per l’Universiade invernale di Changchun 2027, a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 7 ottobre 2026. Le medaglie, la torcia, le divise e le attrezzature per le competizioni sono state presentate ieri durante l’evento, tenutosi al Changchun International Aviation Expo City.

-Foto Xinhua-

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