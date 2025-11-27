Cina: a Budapest l’anteprima della mostra sull’esercito di Terracotta (1)

BUDAPEST (UNGHERIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore scatta foto delle opere durante l’anteprima per i media della mostra “La civiltà delle dinastie Qin e Han – I guerrieri di terracotta del Primo Imperatore cinese” al Museo di Belle Arti di Budapest, in Ungheria, il 26 novembre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
