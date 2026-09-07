Cina: 300mld yuan in titoli speciali per rafforzare capitale società finanziarie

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi il ministero cinese delle Finanze ha dichiarato che emetterà a breve 300 miliardi di yuan (circa 44,25 miliardi di dollari) in titoli di Stato speciali per sostenere otto imprese finanziarie statali direttamente amministrate dal governo centrale nel rafforzamento del proprio capitale primario di classe 1.

Secondo una circolare diffusa dal ministero, la misura dovrebbe rafforzare ulteriormente la capacità operativa di queste istituzioni, la loro resilienza ai rischi e la loro capacità di servire l’economia reale, fornendo un sostegno più solido alla crescita economica stabile e sana del Paese.

Le otto istituzioni comprendono due grandi banche commerciali statali, ovvero l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) e l’Agricultural Bank of China (ABC); due istituzioni finanziarie di politica pubblica, l’Export-Import Bank of China e la China Export & Credit Insurance Corporation; e quattro compagnie assicurative commerciali statali: la People’s Insurance Company (Group) of China, la China Life Insurance (Group) Company, la China Taiping Insurance Group e la China Reinsurance (Group) Corporation.

Per le imprese quotate tra queste, il rafforzamento del capitale dovrebbe inoltre contribuire a creare maggiore valore per gli investitori e a garantire rendimenti stabili nel lungo periodo, si legge nella circolare.

Le otto istituzioni operano attualmente in modo regolare, con una qualità stabile degli attivi e i principali indicatori normativi che rimangono entro livelli sicuri e sani, riporta la circolare, aggiungendo che l’operazione di rafforzamento del capitale sarà condotta con prudenza, in conformità con i principi orientati al mercato e basati sulla legge.

L’annuncio di oggi è giunto dopo che ieri le otto società hanno presentato piani specifici per rafforzare il proprio capitale primario di classe 1, con un importo complessivo di 360 miliardi di yuan da raccogliere o ricevere. Di questa somma, l’ABC e l’ICBC prevedono di raccogliere fino a 260 miliardi di yuan attraverso emissioni di azioni di classe A destinate a investitori designati.

Il capitale primario di classe 1 è la forma di capitale di maggiore qualità utilizzata per assorbire le perdite e costituisce un importante ammortizzatore contro i rischi finanziari. Per le banche, una posizione più solida in termini di capitale primario di classe 1 offre generalmente un maggiore margine per espandere l’erogazione di prestiti mantenendo al contempo i coefficienti patrimoniali previsti dalla regolamentazione.

(ITALPRESS).