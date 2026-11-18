MILANO (ITALPRESS) – Emanuele Fiano, storico esponente del Partito democratico, ha annunciato questa mattina in lacrime in diretta a Telelombardia – nel programma quotidiano condotto da Giorgia Colombo – il suo addio al Pd. La decisione di Fiano è legata al mancata appoggio del Partito democratico alla legge sull’antisemitismo, approvata ieri in Parlamento.

Il No del Pd, come preannunciato in più occasioni da Fiano, ha determinato l’addio irrevocabile annunciato questa mattina. La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato ieri Fiano, nel tentativo di farlo recedere dalla sua decisione: “È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del Pd rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel partito. Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa…è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però – ha spiegato Fiano a Telelombardia – questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico”.

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