Caso Armao, Schifani in audizione in commissione Antimafia all’Ars

PALERMO (ITALPRESS) – Audizione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in commissione Antimafia all’Ars dopo l’ultima inchiesta per corruzione che ha riguardato l’ex numero uno della Cts regionale Gaetano Armao.

Il Governatore si è presentato puntualmente, alle 12, negli uffici della antimafia regionale, presieduta da Antonello Cracolici. La commissione, oltre a Schifani, ha anche convocato gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti nella vicenda Armao. Convocato anche il responsabile Anticorruzione della Regione. L’audizione si tiene rigorosamente a porte chiuse.

– foto IPA Agency –

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