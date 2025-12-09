Campania, Fico proclamato ufficialmente presidente della Regione: “Seguiremo il faro dell’etica pubblica”

NAPOLI (ITALPRESS) – Roberto Fico è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. L’ufficio elettorale della Corte di Appello di Napoli ha proclamato l’ex presidente della Camera dei Deputati in una breve cerimonia che si è tenuta nell’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli.

“È un momento molto emozionante, il primo ringraziamento va a tutti i cittadini e le cittadine della Regione Campania, che hanno voluto esprimere un voto che credo sia stato molto netto e che ci dà una grande responsabilità – ha dichiarato Fico – Credo che tutto quello che noi dobbiamo fare sarà sempre, in ogni procedimento, in ogni scelta, in ogni nomina, in tutto quello che riguarderà la Regione, seguire il faro dell’etica pubblica che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti. È quello che noi faremo in molto tranquillo, chiaro e netto”.

“Io credo – dice Fico – che dovrà esserci un protagonismo importante di tutte le forze politiche. Sono orgoglioso della coalizione che ci ha portato qui oggi e lavoreremo insieme nel migliore dei modi. Ascolteremo le forze civiche, le associazioni, ho letto un appello su valorizzare le voci delle forze civiche e sociali e non c’è dubbio che lo faremo. Oggi dobbiamo riuscire a mantenere insieme tutta la società e far sentire le persone che sono più in difficoltà direttamente dentro la nostra società. Questo è il modo per poter parlare di giustizia generazionale, sociale, ambientale. Lo faremo in ogni stanza e in ogni programma, insieme e per tutti i cittadini campani. Andiamo avanti – conclude Fico – con coraggio affronteremo questa nuova avventura che spero porti tanto bene alla nostra Regione”.

