Campania, Fico “Per il momento terrò la delega alla sanità. Giunta prima di Natale? Vediamo…”

NAPOLI (ITALPRESS) – “La Giunta prima di Natale? Vediamo…” Risponde con il sorriso ai cronisti il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che a margine della sua prima conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli, durante la quale è stata presentata la convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino, ancora non si sbilancia parlando della futura Giunta regionale. Sicuramente “chiederò alle forze politiche di esprimere anche assessore” spiega il governatore che garantisce le quote rosa nel suo team ma non commenta il presunto veto all’ex vice di De Luca, Fulvio Bonavitacola. “Io credo – spiega Fico – che faremo un ottimo lavoro. Credo nel protagonismo delle forze politiche e quindi faremo una Giunta importante per dare risultati importanti alle persone. A breve inizierò a organizzare gli incontri con i rappresentanti dei partiti” fa sapere il governatore che non commenta “tutto quello che è stato scritto sui giornali in questi giorni”. “Ho visto tanti nomi di ogni tipo, io sto lavorando in modo molto tranquillo e sono già su molti file” chiosa Fico.

“Terrò la delega alla sanità. Essendo arrivato qui e avendo anche prima iniziato ad elaborare tanti dossier – spiega il governatore – ho valutato che è importante in questo momento che la delega la devo tenere io. Questa è la mia decisione e poi vedremo, nei prossimi 18 mesi, se ci sarà un nuovo assessore o assessora alla sanità, però iniziamo così”.

