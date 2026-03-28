ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nel corso dell’ultima seduta di Consiglio dei Ministri, ha sollecitato la chiusura del commissariamento della sanità per la Regione Calabria.

“Ho posto il tema al tavolo del Governo e proposto di arrivare alla soppressione del commissariamento nel corso delle prossime 3 settimane. Iniziativa su cui hanno concordato non solo il Presidente del Consiglio Meloni ma anche i colleghi Schillaci e Giorgetti. Dunque, lavoreremo per raggiungere questo obiettivo” conclude Calderoli.

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