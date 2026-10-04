Calabria, Occhiuto “Dalla Regione 15 milioni contro il caro carburanti”

CATANZARO (ITALPRESS) - "Anche questo è fatto: è il provvedimento che sarà approvato lunedì in consiglio regionale per il caro carburante, il caro gasolio. Per le guerre il prezzo del gasolio è andato alle stelle. È un dramma, una tragedia per tutti quelli che utilizzano il trattore, il camion, l'auto per andare a lavorare. Ed è un problema anche per tutte le famiglie, perché aumenta l'inflazione, aumenta il prezzo dei beni trasportati che arrivano sulle nostre tavole, arrivano nelle nostre case. Quindi è giusto che ciascuno faccia il massimo. Il governo sta intervenendo con le compagnie petrolifere per abbassare il prezzo del gasolio, il prezzo della benzina, ma è giusto che ciascuno faccia il massimo, anche la regione". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video sui propri profili social. "In questa settimana ne abbiamo parlato spesso con l'assessore Gallo, con l'assessore Calabrese, col mio vicepresidente, col presidente del consiglio regionale. Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora col trattore, col camion, con l'auto, e non è stato facile. Le abbiamo trovate: 15 milioni di euro è il massimo che la regione può fare, e lo farà lunedì in consiglio regionale approvando questo provvedimento contro il caro gasolio", ha concluso. mgg/mca1 (Fonte video: Instagram Roberto Occhiuto)