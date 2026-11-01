Cade in moto, muore un 56enne a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Stamane a Napoli un 56enne, a bordo di un motociclo, mentre percorreva la Via De Amicis, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto al suolo riportando gravi ferite. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso.

Per i rilievi tecnici è giunto sul posto il personale dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale che sta esaminando la scena per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli anche grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e all’individuazione di eventuali testimoni.

Il motociclo è stato sottoposto a sequestro, la salma trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale ed è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza, compresa l’eventuale disposizione dell’esame autoptico.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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