Bracconaggio, blitz della Polizia Provinciale di Caserta e WWF a Castel Volturno: 7 identificati e 3 richiami illegali sequestrati

CASERTA (ITALPRESS) – Operazione di contrasto al bracconaggio sul litorale domizio. A Castel Volturno si è svolta un’importante attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare la caccia illegale e a tutelare la fauna selvatica. L’operazione ha visto impegnati gli uomini della Polizia Provinciale di Caserta, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, in stretta collaborazione con i nuclei delle Guardie Giurate Venatorie e Ambientali del WWF, guidati da Alessandro Gatto. Nel corso delle verifiche effettuate nelle aree rurali e lungo le rotte migratorie, sono state identificate sette persone intente all’esercizio dell’attività venatoria. Sottoposti a controllo anche sei fucili da caccia, con la verifica della relativa documentazione e della conformità alle disposizioni di legge. L’attività ha inoltre portato al sequestro di tre richiami acustici elettromagnetici illegali e del materiale utilizzato per il loro funzionamento, tra cui pen drive contenenti registrazioni dei versi degli uccelli, batterie di alimentazione e radiocomandi.

Le sette persone identificate sono state segnalate in stato di libertà alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Le ipotesi di reato riguardano l’utilizzo illegale di dispositivi acustici ed elettronici per l’esercizio della caccia, condotta vietata dalla normativa nazionale in materia di tutela della fauna selvatica e attività venatoria (Legge 157/1992). L’impiego di richiami elettromagnetici costituisce una pratica particolarmente dannosa per la fauna selvatica, poiché attira artificialmente gli uccelli lungo le rotte migratorie, alterando i comportamenti naturali e favorendo abbattimenti indiscriminati. Il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dalla Polizia Provinciale e dal WWF, ribadendo l’attenzione dell’Ente verso la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. I controlli congiunti proseguiranno lungo il litorale casertano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità ai danni del patrimonio ambientale.

– Foto ufficio stampa Polizia Provinciale Caserta –

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