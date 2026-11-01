Auto sfonda la ringhiera e resta in bilico nel vuoto a Positano

SALERNO (ITALPRESS) – A Positano (Salermo), un’auto ha sfondato la ringhiera di protezione ed rimasta in bilico sul precipizio in via Marconi. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente senza gravi conseguenze. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e recuperato il veicolo con l’autogru.
– Foto VVF –
(ITALPRESS).
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