Home Video News Aerospazio Bright Solutions, i laser italiani per le missioni spaziali Usa
Bright Solutions, i laser italiani per le missioni spaziali Usa
SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – "Noi vogliamo diventare il provider di riferimento dei laser allo stato solido per missioni di spazio, difesa ma anche per l’esplorazione delle profondità marine", un ambiente che “ha tanto in comune con lo spazio”. Lo ha detto all'Italpress Giuliano Piccinno, CEO di Bright Solutions, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)