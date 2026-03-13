Bosch amplia la sua gamma con due filtri urea per sistemi AdBlue di fornitori terzi

MILANO (ITALPRESS) – Bosch amplia la sua gamma di filtri Denoxtronic con due filtri urea per sistemi AdBlue di fornitori terzi. Ciò significa che sono ora disponibili soluzioni compatibili per i sistemi Cummins Hilite, utilizzati, per esempio, in Mercedes-Benz Actros.

L’ampliamento della gamma supporta officine indipendenti e distributori nell’ottimizzazione ulteriore della manutenzione dei veicoli commerciali e off-highway. In precedenza, la gamma di filtri Denoxtronic si concentrava sui sistemi di iniezione Bosch.

Con l’introduzione di due codici prodotto per i sistemi Cummins Hilite, Bosch amplia ora la sua offerta. Un codice si riferisce a una generazione del sistema Cummins Hilite utilizzata in Mercedes-Benz Actros con un mezzo filtrante a base di cellulosa, mentre il secondo si riferisce a una generazione più recente con un mezzo filtrante sintetico per Mercedes-Benz Actros, oltre che per veicoli commerciali DAF e Scania.

Per le officine, ciò significa una significativa semplificazione nell’approvvigionamento dei ricambi. La gamma di prodotti è in costante espansione, creando soluzioni adatte per le attuali generazioni di veicoli e i requisiti di sistema.

I nuovi filtri urea sono appositamente progettati per rimuovere in modo affidabile le particelle dalla soluzione AdBlue. Questo è fondamentale per il funzionamento e la longevità dell’intero sistema. Senza una filtrazione efficace, le particelle possono causare blocchi, dosaggio subottimale, un aumento del consumo di AdBlue o addirittura costose perdite di prestazioni.

Per questo motivo, i materiali filtranti sono resistenti all’aggressiva soluzione AdBlue e contribuiscono a garantire prestazioni di filtrazione costantemente elevate durante tutta la loro vita utile. Bosch ora offre protezione ed efficienza per i sistemi di terze parti. Le officine beneficiano così della comprovata qualità Bosch nella manutenzione, e i distributori di una espansione della gamma.

-Foto ufficio stampa Bosch Italia-

(ITALPRESS).