TORINO (ITALPRESS) – È boom per il vino piemontese. L’export nel primo semestre viaggia in controtendenza positiva rispetto al resto d’Italia, e il Piemonte riconquista il secondo posto nazionale per valore delle esportazioni superando la Toscana. Secondo i dati di Osservatorio Unione Italiana Vini, nei primi sei mesi dell’anno le vendite all’estero del vino piemontese hanno raggiunto i 566,9 milioni, segnando un aumento del +2,4% a fronte di un calo nazionale del -6,2%. Il Piemonte è l’unica regione del podio che recupera, riguadagnando la seconda posizione in Italia dopo il Veneto, che perde l’8,4%, e superando la Toscana (-7,4%). Gli Usa restano il primo mercato per i rossi Dop piemontesi, assorbendo quasi un quarto delle esportazioni. E il vino piemontese si conferma nei numeri l’apripista, il traino dell’export dell’intero comparto agroalimentare della regione. “Sono dati straordinari – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni – che ci insegnano tre cose”.

“La prima è la capacità dei nostri vitivinicoltori di offrire prodotti capaci di intercettare i cambiamenti dei mercati e dei consumi. La sorpresa dell’Asti Docg che abbiamo voluto come Vino dell’Anno 2026 ci insegna che il mercato dei vini è capace di reazioni rapide e in controtendenza. La seconda è che – come sosteniamo da sempre – il vino è il traino, l’apripista per l’intera filiera agroalimentare del Piemonte e non solo. La terza, ma non l’ultima, è che la scelta della Regione di puntare con determinazione sulla promozione e accompagnare i nostri produttori verso i nuovi mercati è la chiave di volta che sta ribaltando il paradigma. Siamo stati a Vinexpo di Hong Kong, a New York, la settimana scorsa a Pechino, finanziamo missioni internazionali dei nostri consorzi ogni mese, il prossimo anno saremo a due grandi expo ad Haikou e Shanghai. Tra poco avremo i dati del nuovo Osservatorio vitivinicolo che ci permetterà di differenziare meglio i mercati, ma soprattutto di proporci in modo razionale e ancora più efficace, sostenendo quel percorso che abbiamo iniziato per dare al Piemonte il respiro internazionale che merita“, concludono.

– foto di repertorio IPA Agency –

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