VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Una bandiera della Regione Liguria in dono alle autorità polacche. La consegna è avvenuta ieri sera, 18 novembre, all’hotel Raffles Europejski Warsaw. Tra i presenti, il segretario di Stato Marcin Przydacz, capo dell’Ufficio per la politica internazionale del presidente della Repubblica di Polonia, il viceministro polacco dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale Jacek Czerniak, parlamentari e rappresentanti delle istituzioni e delle imprese del Paese. A consegnare la bandiera è stato Massimiliano Nannini, capo di Gabinetto della Presidenza di Regione Liguria. La cena, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia in collaborazione con Regione Liguria, ha chiuso gli appuntamenti dell’XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo dedicati alla Liguria, ospite d’onore dell’edizione polacca.

“La tappa del Campionato Mondiale del Pesto e la degustazione di specialità liguri, ospitate dall’Istituto Italiano di Cultura, ci hanno permesso di far conoscere al pubblico di Varsavia la nostra regione attraverso la sua cucina – ha detto Nannini -. La cena ha poi permesso di rafforzare i rapporti con le istituzioni e le imprese italiane e polacche. Un ringraziamento particolare va a Franco Aprile, presidente di AICE Poland, per il contributo all’organizzazione della serata”.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).