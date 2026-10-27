Boom di richieste per il Bonus colonnine, oltre 16 mila domande

ROMA (ITALPRESS) - Sono più di 16 mila le domande presentate per il Bonus colonnine domestiche da quando, il 22 settembre, è stato aperto lo sportello. Lo comunica il Mimit in una nota. Il contributo copre l’80 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, come colonnine e wall box. Il tetto è di 1.500 euro per ciascuna persona fisica e di 8.000 euro per le installazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali. Le richieste arrivate finora coprono per intero le risorse stanziate per il 2026. Le pratiche saranno esaminate seguendo l’ordine cronologico di invio, e chi ha già inoltrato la richiesta potrà verificarne lo stato accedendo alla propria area riservata sul portale dedicato. Se nei prossimi mesi dovessero liberarsi nuovi fondi, l’eventuale riapertura dello sportello per l’anno in corso sarà annunciata con un avviso ufficiale. L’incentivo fa parte del programma pluriennale per l’automotive definito con il DPCM di giugno e dispone di una dotazione complessiva di 68 milioni di euro, da erogare in quote annuali tra il 2026 e il 2030. gsl