PRATO (ITALPRESS) – Perquisizione straordinaria nel reparto K del carcere Dogaia di Prato destinato a ospitare collaboratori di giustizia di prima fascia. L’operazione, disposta dalla Procura pratese diretta da Luca Tescaroli nell’ambito di un autonomo segmento investigativo, è stata finalizzata ad accertare l’eventuale utilizzo illecito di dispositivi idonei alla comunicazione e la presenza di sostanze stupefacenti all’interno della struttura.

Nel corso dell’attività, spiega un comunicato stampa, sono state controllate 19 camere di pernottamento e tutti gli ambienti comuni del reparto. Il bilancio è di tre smartwatch, trovati nella disponibilità di due collaboratori di giustizia. Alle operazioni hanno partecipato circa 70 operatori tra il Nucleo regionale di Polizia penitenziaria, il personale della casa circondariale di Prato, la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Parallelamente proseguono i sequestri di telefoni cellulari nelle sezioni destinate ai detenuti non collaboratori. Complessivamente sono stati recuperati altri cinque dispositivi.

In particolare, il 29 ottobre un telefono è stato trovato in una camera della X sezione, mentre il giorno successivo tre cellulari sono stati scoperti all’interno della lavatrice in uso alla IX sezione. Entrambi i reparti ospitano detenuti sottoposti al regime di Alta Sicurezza. L’ultimo ritrovamento risale al 12 novembre, quando un microtelefono è stato individuato in una camera di pernottamento della I sezione, destinata a detenuti in regime di Media Sicurezza.

La Procura di Prato inquadra questi episodi in un contesto di diffusa presenza di condotte criminose all’interno dell’istituto penitenziario, aggravato da una situazione di sovraffollamento. Attualmente, secondo i dati riportati nel comunicato, i detenuti sono 649, con numerose celle che ospitano quattro persone. Sotto la lente degli investigatori anche diversi episodi di assenteismo del personale, sulla cui eventuale rilevanza penale sono in corso accertamenti. Nel comunicato della Procura pratese viene inoltre ribadita la necessità di interventi strutturali già più volte segnalati al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con l’obiettivo di contrastare l’introduzione di telefoni e sostanze stupefacenti.

Tra le misure richieste figurano il potenziamento degli organici, per garantire un adeguato servizio di vigilanza armata e prevenire l’utilizzo dei droni per il rifornimento illecito dei detenuti, oltre a un maggiore controllo degli spostamenti interni, con particolare attenzione al reparto che ospita i collaboratori di giustizia. La Procura di Prato sollecita inoltre l’installazione di moderni sistemi jammer, in grado di schermare la struttura e impedire l’utilizzo delle reti telefoniche e internet dall’interno del carcere. Un’altra misura indicata riguarda i controlli sanitari sui detenuti che rientrano dai permessi, anche attraverso esami radiologici, per individuare eventuali involucri di stupefacenti ingeriti e utilizzati per introdurre droga nell’istituto.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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