Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia dell’Aquila

L’AQUILA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata, alle ore 00:26, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 2 chilometri a nord est di Pizzoli, in provincia dell’Aquila. L’evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.

-Foto screenshot sito Ingv-

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