Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia dell’Aquila

L’AQUILA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata, alle ore 00:26, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 2 chilometri a nord est di Pizzoli, in provincia dell’Aquila. L’evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.
-Foto screenshot sito Ingv-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]