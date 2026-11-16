Aurigemma “Vaccinazione contro l’HPV strumento fondamentale di prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “L’infezione da Papillomavirus umano (HPV) rappresenta una delle infezioni più diffuse e costituisce una causa rilevante di diverse patologie oncologiche che interessano sia la popolazione femminile, sia quella maschile. La vaccinazione contro l’HPV rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione primaria. Tra l’altro, proprio domani, 17 novembre, ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina. In Italia si registrano ogni anno circa 6.000 nuovi casi di tumori causati dall’HPV e circa 185.000 casi di patologie HPV-correlate potenzialmente evitabili, attraverso la prevenzione vaccinale e lo screening, con un costo stimato per il Servizio sanitario nazionale pari a circa 679 milioni di euro. Per tali motivi, oggi abbiamo approvato un ODG presso la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, promuovendo quindi un’azione condivisa delle Assemblee legislative, con l’impegno: a farsi promotrice della realizzazione dell’obiettivo di eliminazione dei tumori causati dal Papillomavirus in Italia, attraverso il Nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, quale obiettivo prioritario di sanità pubblica e definendo azioni specifiche e obiettivi misurabili; a sostenere l’estensione e la parificazione dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV per donne e uomini almeno fino ai 30 anni di età; a promuovere l’integrazione tra vaccinazione anti-HPV e programmi di screening della cervice uterina; a sostenere il rafforzamento delle strategie di informazione, chiamata attiva e recupero vaccinale e il monitoraggio sistematico delle coperture. È fondamentale, in generale, diffondere la cultura della prevenzione, in modo che ci sia una uniformità di percorsi, senza differenze territoriali. In tal senso, abbiamo approvato sempre oggi un altro ODG, al fine di sostenere nelle sedi istituzionali competenti il riconoscimento di immunizzazione e screening quali priorità strategiche di investimento L’atto impegna la Conferenza: a sostenere la promozione, nelle sedi europee competenti, di un riconoscimento della spesa per immunizzazione e screening analogo a quello previsto per altri investimenti strategici, anche attraverso l’eventuale estensione di forme di flessibilità nell’ambito delle regole di governance economica europea. Si tratta di due provvedimenti che ribadiscono l’importanza della prevenzione, che genera ricadute sulla salute e sul benessere delle persone, oltre a poter consentire la diagnosi precoce e tempestiva”. Lo dichiara il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Antonello Aurigemma.

– foto ufficio stampa Antonello Aurigemma –

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