Friuli-Venezia Giulia, Scoccimarro “Sport e volontariato alleati della prevenzione”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Coniugare la pratica sportiva con la prevenzione costituisce una scelta strategica di primaria importanza: una prevenzione efficace tutela il benessere dei cittadini e sostiene la sanità pubblica, riducendo il ricorso a interventi clinici più complessi. Lo sport, vissuto con la giusta moderazione e lontano dagli eccessi dell’agonismo estremo, rappresenta infatti un presidio essenziale per condurre una vita sana ed è al contempo un eccellente veicolo di comunicazione e sensibilizzazione”. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, in occasione della manifestazione “Mettiti in gioco per la prevenzione: giochi, sport e solidarietà per tutta la famiglia”, promossa dall’Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori.

Dopo aver espresso un ringraziamento al Comune per aver reso possibile la realizzazione di questa importante vetrina e a tutte le associazioni del territorio per l’impegno e la sensibilità dimostrati nell’organizzazione di un evento di tale rilievo, Scoccimarro ha ricordato come la sanità assorba la quota maggioritaria del bilancio della nostra Regione.

“Chi vi opera – ha affermato il rappresentante della Giunta regionale – svolge un lavoro egregio, ma il sostegno del mondo del volontariato rappresenta un valore aggiunto fondamentale e insostituibile per garantire un sistema sanitario pubblico e gratuito.

“I volontari – ha aggiunto l’assessore – sono una risorsa straordinaria per la comunità, guidati da uno spirito di altruismo che merita il massimo riconoscimento”.

Infine, Scoccimarro ha sottolineato come l’Assessorato all’Ambiente e all’Energia promuova da tempo questo approccio attraverso le iniziative del progetto “EcoSport”, coniugando attività motoria, sani stili di vita ed educazione ambientale a partire dai più piccoli, affinché i bambini stessi diventino maestri ed esempi per gli adulti. “Rivolgo dunque – ha concluso l’assessore – i miei più vivi complimenti per la riuscita di questa ‘edizione zero’, con l’auspicio che ne seguano molte altre”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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