Binaghi “Sinner? Il tennis italiano non si può lamentare di ciò che ha fatto”

ROMA (ITALPRESS) - "Il forfait di Sinner era nell'aria anche se speravamo che almeno gli ultimi tornei li potesse giocare. Credo che da una parte il tennis italiano non si possa lamentare di quello che lui e complessivamente gli altri giocatori hanno fatto, con cinque 1000 e uno Slam vinto. Abbiamo fatto anche un grande Roland Garros senza Jannik. Credo che la cosa più importante per Sinner sia trovare tutte le soluzioni possibili per preservare l'integrità fisica a lungo termine. Ormai si gioca a tennis fino a 40 anni per cui Sinner in buona salute altri dieci anni di grandi risultati dovrebbe darceli". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, a margine della 12esima edizione del Premio Colalucci. mec/gm/mca2