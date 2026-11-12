Binaghi “Calcio? Quando ci sono soldi manca spinta per rivoluzione”

TORINO (ITALPRESS) - "Noi eravamo vent'anni fa in una situazione abbastanza simile rispetto al calcio, per quanto concerne la mancanza di risultati sportivi e il fatto di aver perso i principi etici e morali che devono essere alla base di istituzioni come le nostre. Però eravamo in una situazione molto diversa da un punto di vista economico: noi eravamo falliti, mentre il calcio ha un giro d'affari ancora notevole, quindi non c'è quella spinta che normalmente in tutte le federazioni avvia la rivoluzione. Nello sport, quando mancano i soldi, si fanno le cose migliori. Questa è anche la nostra storia. Il calcio non è in questa condizione". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente Fitp, a margine della presentazione della nuova edizione delle Atp Finals a Torino. xn3/glb/gsl