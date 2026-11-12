Binaghi “Partiti da base, obiettivo era rendere tennis sport popolare”

TORINO (ITALPRESS) - "Noi siamo partiti dalla base. Avevamo una brutta gatta da pelare perché avevamo trent'anni fa una federazione completamente disastrata, oltre l'orlo del fallimento. E quindi abbiamo dovuto ricostruire tutto, ripensare tutto, mandare via tutti, ma l'obiettivo è sempre stato diventare uno sport popolare, in modo tale che ci potessero essere i numeri per cercare di migliorare la didattica e quindi, migliorando la didattica, riuscire a trovare anche dei buoni giocatori. Dopo che abbiamo trovato i buoni giocatori, siamo riusciti tramite loro ad essere attrattivi e avere l'incarico di organizzare grandi manifestazioni internazionali. E le risorse che traiamo dalla buona gestione di queste manifestazioni, le reinvestiamo nella base, soprattutto nell'impiantistica". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente Fitp, a margine della presentazione della nuova edizione delle Atp Finals a Torino. xn3/glb/gsl