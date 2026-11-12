Guida Michelin 2027, Cannavacciuolo “Fondamentale non accontentarsi mai”

PIACENZA (ITALPRESS) - In mezzo a tanti chef stellati intervenuti alla presentazione della Guida Michelin 2027 di questa mattina a Piacenza lui è senza dubbio il più atteso. Telecamere e microfono sono ormai una abitudine per Antonino Cannavacciuolo, tre stelle Michelin con il suo ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio, in provincia di Novara, e conosciutissimo dal grande pubblico per le tante apparizioni televisive a Masterchef Italia e Cucine da incubo. I suoi consigli per preparare un buon piatto? Passione, sacrificio e anche un pizzico di ossessione condita da una buona dose di ironia. Ma soprattutto è fondamentale non accontentarsi mai, neppure dopo aver raggiunto traguardi importantissimi come la Stella Michelin.(ITALPRESS) xv7/trl/gsl