Dalla Sicilia alle montagne trentine, Alpe Cimbra lancia a Palermo stagione invernale

PALERMO (ITALPRESS) - La montagna trentina guarda alla Sicilia e sceglie Palermo per promuovere la stagione invernale 2026/2027. L’Alpe Cimbra ha presentato nel capoluogo siciliano “La Magia Bianca”, un’offerta che unisce sci, natura, ospitalità e tradizioni natalizie. La destinazione punta sul mercato siciliano anche grazie ai collegamenti aerei tra Palermo e Verona. Accanto allo sci, uno dei principali richiami della stagione è rappresentato dai mercatini di Natale, capaci di valorizzare le tradizioni e l’identità del territorio. All'incontro sono intervenuti, tra gli altri, Alessandro Casti, presidente dell’Apt Alpe Cimbra, e Daniela Vecchiato, direttore dell’Apt Alpe Cimbra. xd6/mgg/gsl