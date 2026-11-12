Guida Michelin 2027, Bottura “Ricevere questo riconoscimento è un sogno”

PIACENZA (ITALPRESS) - A 20 anni disse a suo padre: vedrai che un giorno porterò le tre stelle Michelin in Emilia. Promessa mantenuta da Massimo Bottura, chef dell'Osteria Francescana di Modena, che ha raccontato l'aneddoto alla presentazione della Guida Michelin 2027 andata in scena stamattina al teatro Municipale di Piacenza. "Per tutti noi ricevere questo riconoscimento è un sogno" le parole del tristellato, premiato per due volte anche come miglior ristorante al mondo da The World's 50 Best e oggi esempio per tanti giovani che da lui prendono ispirazione. "Vedere un mio allievo arrivare al top è l'emozione più grande che io possa provare".(ITALPRESS) xv7/trl/gsl