Bercella, dalla Motor Valley alla Silicon Valley per crescere negli Stati Uniti

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – "Siamo un'azienda della Motor Valley, siamo abituati a fare di corsa e a fare squadra: penso che il successo si misurerà nell'aver raggiunto l'obiettivo di fare rete con realtà americane innovative e veloci come noi". Lo ha detto all'Italpress Massimo Bercella, General Manager dell'omonima azienda, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)