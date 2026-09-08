Home Video News Aerospazio Bercella, dalla Motor Valley alla Silicon Valley per crescere negli Stati Uniti
Bercella, dalla Motor Valley alla Silicon Valley per crescere negli Stati Uniti
SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – "Siamo un'azienda della Motor Valley, siamo abituati a fare di corsa e a fare squadra: penso che il successo si misurerà nell'aver raggiunto l'obiettivo di fare rete con realtà americane innovative e veloci come noi". Lo ha detto all'Italpress Massimo Bercella, General Manager dell'omonima azienda, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)