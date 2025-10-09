Belgio, sventato un attacco con drone al primo ministro De Wever

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Secondo diverse fonti citate dai media locali, il primo ministro Bart De Wever sarebbe stato preso di mira da una cellula terroristica operante all’interno di circoli islamici radicali. I sospettati avrebbero voluto colpire con un drone a cui avrebbero attaccato un esplosivo. Durante una perquisizione in un’abitazione che dista poche centinaia di metri dalla residenza privata del premier, sarebbe stato trovato un esplosivo artigianale.

Gli agenti dell’unità antiterrorismo hanno arrestato tre sospettati. La procura federale ha confermato che “due sospettati sono attualmente sotto interrogatorio, un terzo è stato rilasciato. È stato trovato un ordigno improvvisato e ci sono indicazioni che intendessero costruire un drone a cui agganciare l’ordigno”.

