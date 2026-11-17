BARI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro anticipato di beni, finalizzato alla confisca, emesso dalla Sezione III – Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, nei confronti di un soggetto residente nella provincia barese, attualmente detenuto, ritenuto affiliato al clan “Parisi” nonché vertice del clan attivo nell’area murgiana per conto dello stesso gruppo criminale, già imputato “per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, estorsione, usura e reati in materia di armi”.

Gli accertamenti patrimoniali condotti dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari hanno evidenziato “un’ingiustificata sproporzione tra il patrimonio accumulato nell’ultimo decennio, l’elevato tenore di vita e le esigue entrate lecite dichiarate dal nucleo familiare, delineando un quadro indiziario che riconduce l’origine dei beni al reimpiego e ai proventi di reiterate condotte delittuose”.

Il vincolo patrimoniale ha interessato beni per un valore complessivo stimato in oltre 5.000.000 di euro, formalmente intestati a “prestanome” ma risultati nella piena disponibilità dell’uomo: un compendio immobiliare di tipo villa con corte pertinenziale, l’intero capitale sociale (100%) di due società a responsabilità limitata operanti nel commercio di autoveicoli, e decine di autovetture, anche di lusso; – un’impresa individuale esercente attività di bar, ristorante e pizzeria; svariate disponibilità finanziarie giacenti presso tre istituti di credito.

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, ha espresso il proprio plauso, sottolineando il valore strategica dell’attività svolta, ai militari operanti del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bari per il sequestro anticipato di beni, finalizzato alla confisca, nei confronti di un soggetto residente nella provincia barese, attualmente detenuto, ritenuto affiliato al clan “Parisi” nonché vertice dell’articolazione territoriale attiva nell’area murgiana per conto del medesimo sodalizio.

Questo il pensiero espresso dall’alto Ufficiale che ha voluto manifestare il proprio riconoscimento ai militari per il lavoro svolto: “Desidero rivolgere il mio più vivo plauso e un sincero ringraziamento ai militari del Nucleo Investigativo di Bari per l’elevata professionalità, il rigore metodologico e la dedizione dimostrati nel corso di questa complessa indagine patrimoniale. Dietro un provvedimento di tale portata vi è impegno meticoloso e prolungato, condotto con discrezione e straordinaria perizia tecnica. L’operazione odierna testimonia come l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati rappresenti il presupposto imprescindibile per disarticolare la concreta capacità operativa delle consorterie criminali. Sottrarre risorse economiche originate dal narcotraffico e impedire che capitali opachi inquinino il tessuto produttivo significa tutelare l’imprenditoria sana, il libero mercato e la sicurezza della collettività. L’eccellente sinergia con la Direzione Distrettuale Antimafia e la valorizzazione delle aliquote specializzate incardinate nei nostri Nuclei Investigativi confermano la bontà della linea operativa tracciata: un presidio costante e incisivo a garanzia della trasparenza economica e della giustizia sul territorio”.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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