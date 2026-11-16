NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi a Napoli, al Comando Carabinieri forestali, nella sala operativa interforze che controlla la Terra dei Fuochi. Telecamere, droni e pattuglie lavorano insieme, giorno e notte, contro chi incendia i rifiuti e avvelena la terra”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. “Ma questo – prosegue – non è l’unico strumento che abbiamo messo in campo in questi anni. Abbiamo inasprito le pene e moltiplicato i controlli, e i risultati stanno arrivando: diminuiscono i roghi e gli sversamenti illegali, raddoppiano i sequestri di siti produttivi e veicoli, le denunce crescono del 150%, le sanzioni amministrative superano i 7 milioni e mezzo di euro. Abbiamo investito 260 milioni di euro per la rimozione dei rifiuti e le bonifiche: è lo stanziamento più alto di sempre, perché i cittadini che vivono qui non sono cittadini di serie B e hanno tutto il diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro. Anche per questo abbiamo reso operativo un tavolo scientifico permanente e siamo impegnati per realizzare a Caivano un hub sanitario dedicato agli screening, alla prevenzione e al monitoraggio epidemiologico. Per troppi anni questa terra è stata lasciata da sola. Ma a quelle persone – che scaricano rifiuti nei campi e li bruciano, avvelenando l’aria e la terra di chi vive qui – voglio dire una cosa: oggi, con le risorse e i mezzi che abbiamo a disposizione, non la passerete liscia. La Terra dei Fuochi non è un destino. E chi la avvelena deve sapere che lo Stato c’è”.

– foto Palazzo Chigi –

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