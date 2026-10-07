BARI (ITALPRESS) – Un bassorilievo dedicato a Bona Sforza, duchessa di Bari, regina di Polonia e granduchessa di Lituania, è stato svelato questa mattina nella corte del Castello Svevo del capoluogo pugliese. A scoprire l’opera sono stati, tra gli altri, il presidente della Repubblica di Lituania Gitanas Nauseda, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Bari Vito Leccese.

Il bassorilievo, realizzato dall’artista Jonas Gencevicius, è stato donato al Castello Svevo su iniziativa del presidente lituano, iniziativa promossa dall’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia e dal Museo nazionale del Palazzo dei Granduchi di Lituania. Alla cerimonia hanno partecipato anche il viceministro della Cultura lituana Lina Baubliene, la direttrice del Castello Svevo Anita Guarnieri, il direttore del Museo nazionale del Palazzo dei Granduchi di Lituania Vydas Dolinskas e il prefetto di Bari Rossana Riflesso.

“Questo bassorilievo non è soltanto un’opera d’arte, rappresenta anche un legame della nostra storia e del nostro futuro tra la Puglia e la Lituania, nel nome di una regina, Bona Sforza, che è stata una visionaria e ha portato il Rinascimento nel cuore dell’Europa orientale”, ha detto Decaro. “È stata duchessa di Bari, granduchessa di Lituania e regina di Polonia. È stata una donna di Stato e ha dimostrato che attraverso la diplomazia e la cultura si può governare ed essere amati. Qui è ancora una regina molto amata”.



“È un’unione fortissima, risalente a 500 anni fa, tra la nostra terra, la Polonia e la Lituania”, ha spiegato Leccese. “Lo ha ricordato anche il presidente Mattarella nell’incontro di ieri con il presidente della Repubblica di Lituania. Bona Sforza, che ha abitato in questo castello ed è sepolta nella Basilica di San Nicola, è stata ante litteram una grande statista europea, perché ha coltivato quelle radici dell’Unione europea che poi, oltre 500 anni dopo, si è materializzata”.

La giornata è stata anche l’occasione per siglare un memorandum d’intesa tra il Castello Svevo di Bari-Direzione regionale Musei nazionali Puglia del ministero della Cultura e il Museo nazionale Palazzo dei Granduchi di Lituania, dedicato alla cooperazione culturale tra le due istituzioni.

-Foto xa2/Italpress-

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