Bach “Valori di sport e Chiesa vanno avanti insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo accolto gli atleti rifugiati sotto la bandiera olimpica, abbiamo dato loro una casa, inviando messaggi di speranza e inclusione. Abbiamo dato speranza, ma anche loro hanno arricchito la nostra comunità. Non stiamo solo promuovendo sport, ma anche offrendo speranza: speranza per la dignità, speranza per la solidarietà ma soprattutto speranza per la pace. I valori dello sport e della fede vanno avanti insieme. Anche Pierre de Coubertin aveva capito quanto le due cose fossero connesse”. Lo ha detto il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach durante il convegno “Lo slancio della speranza” all’auditorium Augustinianum.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)