L’azienda aerospaziale Edgewing apre una nuova sede a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Oggi l’azienda aerospaziale internazionale Edgewing ha inaugurato una nuova sede a Torino. Il centro sosterrà migliaia di posti di lavoro altamente qualificati nel settore ingegneristico della regione; il personale e la catena di fornitura contribuiranno allo sviluppo del nuovo sistema aereo da combattimento di prossima generazione destinato a Italia, Giappone e Regno Unito nell’ambito del Global Combat Air Programme (GCAP). Il nuovo velivolo stealth sarà dotato di sensoristica all’avanguardia, intelligenza artificiale a supporto dei i piloti e capacità di coordinare droni e altri asset in operazione, orchestrandone le attività in volo. Edgewing è la joint venture costituita dalle industrie aerospaziali delle nazioni partner per progettare e sviluppare il sistema aereo del programma GCAP. Quella di Torino è la prima sede Edgewing ad aprire dopo l’istituzione del quartier generale congiunto Edgewing-GCAP Agency a Reading, nel Regno Unito, avvenuta nel 2025. Si tratta della prima di tre strutture previste; le sedi in Giappone e nel Regno Unito apriranno nei prossimi mesi. Tutti e tre i siti globali di Edgewing svolgeranno ruoli analoghi, fungendo da hub ingegneristici nazionali che contribuiranno alla realizzazione del programma. La nuova sede ospiterà ingegneri provenienti da tutte e tre le nazioni; il gruppo iniziale sarà composto da personale distaccato dalle tre aziende partner di Edgewing. Alcuni di loro si trasferiranno a Torino con le proprie famiglie, affrontando viaggi di oltre 10.000 chilometri dal Giappone per partecipare a questa iniziativa, a testimonianza del grande entusiasmo che anima il programma.

“La nostra nuova sede in Italia rappresenta l’ultimo passo nella rapida crescita di Edgewing come organizzazione, mentre espandiamo l’azienda nei tre Paesi partner. Pronti a rivoluzionare il settore della difesa realizzando il progetto con tempistiche significativamente più ridotte rispetto ai programmi delle generazioni precedenti, puntiamo sull’innovazione e sull’energia che troviamo qui a Torino per sostenere la nostra accelerazione”, afferma Marco Zoff, Amministratore Delegato di Edgewing. “Il GCAP rappresenta la prossima generazione tecnologica e questa nuova sede offre a molti l’opportunità di unirsi a Edgewing e lavorare a progetti di ingegneria digitale tra i più avanzati al mondo. Sono entusiasta di accogliere a Torino i colleghi provenienti dalle tre nazioni partner, mentre intraprendiamo insieme questo percorso”, spiega Giuseppe Lupoli, Direttore Generale di Edgewing in Italia. “Il GCAP garantirà la sovranità tecnologica per le generazioni future; per me è motivo di orgoglio sapere che centinaia di ingegneri qui a Torino, e migliaia di altri in tutto il Paese, contribuiranno al suo successo. Leonardo è fiera di sostenere Edgewing, mentre il programma continua a promuovere lo sviluppo tecnologico e la crescita economica a lungo termine”, sottolinea Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.

– foto ufficio stampa Leonardo –

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