Avio, nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione e nel Management

COLLEFERRO (ROMA) (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A., che si è riunito oggi, acquisito il parere del Comitato Nomine e Compensi e con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato la nomina per cooptazione di Giulia De Martino, quale Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente della Società. La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate il 29 luglio scorso da Elena Pisonero, Consigliere non esecutivo e indipendente, nonché Presidente del Comitato Nomine e Compensi della Società, con efficacia dalla data dell’Assemblea degli Azionisti dell’8 settembre, come comunicato al mercato il 29 luglio. Giulia De Martino è stata anche nominata componente del Comitato Nomine e Compensi della società. Resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Sulla base delle informazioni a disposizione della società, alla data odierna Giulia De Martino non detiene azioni di Avio.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato Steven Wood Presidente del Comitato Nomine e Compensi in sostituzione di Elena Pisonero. Inoltre, dopo il parere favorevole del Comitato Nomine e Compensi, il Consiglio di Amministrazione di Avio ha anche deliberato di nominare Vice Direttore Generale Corporate, con effetto da oggi, Roberto Carassai, attuale Chief Financial Officer nonché Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In aggiunta, al Vice Direttore Generale Corporate è attribuita la responsabilità della direzione “Legale, Compliance & Affari Societari” nonché delle funzioni “Information & Communication Technology”, “Sales & Procurement Governance” e “Servizi Generali”, fatti salvi i riporti funzionali verso le funzioni di controllo della Società.

Infine, Avio ha nominato Claudio Milana responsabile Direzione Programmi e Dirigente con Responsabilità Strategiche di Avio, in sostituzione di Marco Biagioni, con decorrenza dal 16 ottobre prossimo. Milana detiene 2.294 azioni della società, e vanta circa venticinque anni di esperienza nel Gruppo. Entrato in ELV (attuale Spacelab) nel 2002, ha assunto responsabilità crescenti nell’ingegneria di propulsione, nello sviluppo dei lanciatori e nella gestione dei programmi strategici, ricoprendo ruoli chiave nei programmi Vega, Vega-C, Vega-E e Space Rider. Ha guidato la task force per il Return to Flight di Vega-C e, più recentemente, quella per il sistema di lancio criogenico STS In Flight Demonstrator, conseguendo significativi risultati nella gestione di programmi particolarmente complessi e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi industriali della società.

– foto IPA Agency –

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