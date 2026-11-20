ROMA (ITALPRESS) – Ottant’anni di storia, di imprese, di lavoro e di contributo alla crescita economica e sociale dell’Italia. La CNA celebra oggi alla Fiera di Roma il suo ottantesimo anniversario con l’Assemblea nazionale, un appuntamento che riunisce il mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa, le istituzioni e rappresentanti della società civile. Al centro della giornata il futuro delle imprese artigiane, tra innovazione, competitività, caro energia, accesso al credito, formazione e ricambio generazionale. Un’occasione per fare il punto sulle sfide di un settore che rappresenta una componente fondamentale del sistema produttivo italiano e che, come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, costituisce un elemento essenziale dell’identità e della coesione del Paese.

Ad aprire la giornata il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, che ha rilanciato la necessità di aggiornare la legge quadro sull’artigianato, ferma al 1985. “Dopo oltre quarant’anni possiamo finalmente aggiornare la legge quadro sull’artigianato. È una riforma che abbiamo chiesto con forza e che consentirà alle imprese artigiane di crescere, innovare e assumere senza perdere la propria identità“, ha affermato. Una riforma che dovrà accompagnare le trasformazioni del sistema produttivo, consentendo alle aziende di utilizzare le nuove tecnologie e partecipare alle filiere internazionali senza rinunciare alla propria specificità.

Tra le priorità indicate dal presidente CNA c’è il costo dell’energia. La spesa complessiva di famiglie e imprese italiane nel 2026 supererà i 200 miliardi di euro. “L’energia è una priorità industriale, prima ancora che una voce di costo”, ha sottolineato Costantini, chiedendo una riduzione strutturale dei costi, strumenti che consentano anche alle piccole imprese di produrre autonomamente energia e una strategia europea capace di trasformare la transizione energetica in un’occasione di competitività e non in uno svantaggio.

Altro nodo centrale è quello del lavoro. Nei prossimi cinque anni le piccole imprese avranno bisogno di circa 750mila lavoratori, soprattutto tecnici e figure qualificate. Una difficoltà che si riflette nel fatto che un’impresa su tre non riesce a trovare candidati. A pesare è anche il calo demografico: nell’ultimo decennio l’Italia ha perso oltre 500mila giovani tra i 15 e i 34 anni e, senza un’inversione di tendenza, entro il 2045 potrebbero essere circa due milioni in meno. Da qui la richiesta di rafforzare orientamento, formazione e apprendistato, anche attraverso il progetto “Artigiani in classe”, realizzato con il ministero dell’Istruzione. Costantini ha richiamato anche il tema del ricambio generazionale: sono quasi 315mila i titolari di imprese individuali che hanno almeno 70 anni e oltre un milione le imprese chiamate ad affrontare il problema della successione. La Confederazione chiede politiche fiscali che favoriscano il passaggio delle aziende ai giovani, ai dipendenti o ad altri imprenditori intenzionati a garantirne la continuità. “Le regole fiscali devono essere semplici, stabili e certe”, è il principio indicato dal presidente CNA.

Nel corso dell’intervento è stato presentato anche il progetto per la realizzazione in Egitto della prima scuola dedicata alla formazione di giovani da inserire nelle imprese artigiane italiane, nell’ambito dei corridoi professionali. L’iniziativa, sviluppata con il coinvolgimento del Governo italiano, delle istituzioni egiziane e dell’Unione europea, punta a costruire un collegamento diretto tra formazione e fabbisogni delle aziende. “È un modo nuovo di pensare il rapporto tra formazione, lavoro e immigrazione”, ha spiegato Costantini. Sul fronte del credito, il presidente CNA ha ricordato che i finanziamenti bancari alle piccole imprese sono diminuiti del 23% in quattro anni.

“Il credito non deve essere un privilegio. Deve essere un’opportunità per chi ha idee, capacità e coraggio di fare impresa”, ha detto, chiedendo di rafforzare i Confidi e rilanciare Artigiancassa.

All’assemblea ha preso parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha rivolto alla Confederazione gli auguri per gli ottant’anni dalla fondazione, ricordando il contributo offerto dalla CNA alla costruzione della Repubblica nel dopoguerra. “Ottant’anni come la Repubblica”, ha esordito il Capo dello Stato. “Anche la CNA ha contribuito a edificare la Repubblica dopo le devastazioni della guerra, con la partecipazione dal basso, unendo esperienze associative, cooperando a liberare la società italiana dalle pastoie del corporativismo cui l’aveva condannata il fascismo, rendendo libera la creatività, dando valore al lavoro italiano, rendendo protagonista l’imprenditorialità nei territori, sostenendo insieme crescita economica e coesione sociale”.

“La vitalità del tessuto sociale è componente cruciale della libertà e della democrazia di un Paese”, ha affermato Mattarella. “Vitalità vuol dire pluralità degli attori, spazi e capacità di iniziativa, libertà di progettare e intraprendere, di essere interlocutori dei poteri pubblici, non di dipenderne”. Il presidente ha ricordato il ruolo dell’artigianato nella storia italiana: “È stato un vettore importante nella corsa dell’Italia lungo questi decenni, dalla ricostruzione alla risalita del Paese nello sviluppo, nella qualità, nel benessere. L’artigianato è espressione autentica della storia dell’Italia, motore dello sviluppo di mestieri e competenze, del propagarsi dei mercati, del formarsi delle città”.

“Le abilità, i saperi, le capacità creative si sono trasmesse di generazione in generazione“, ha proseguito Mattarella, sottolineando che “l’innovazione è stata sempre all’ordine del giorno, anche quando le trasformazioni procedevano lentamente”. L’artigianato italiano, ha aggiunto, è diventato “una forza consapevole dei propri peculiari caratteri, che contribuiscono alla ricchezza e al successo dello stesso made in Italy”. Il settore conta oltre 2 milioni e 600mila addetti e più di un milione e 100mila imprese. Mattarella ha richiamato anche il valore dell’articolo 45 della Costituzione, che stabilisce che “la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”. “La biodiversità imprenditoriale, si direbbe con il linguaggio di oggi, è garanzia di libertà e, al tempo stesso, una porta aperta ai diversi attori che possono farsi leve di sviluppo”, ha osservato il capo dello Stato. Poi il richiamo ai giovani: “Nel vostro settore merita attenzione particolare l’ingresso dei giovani. Lo squilibrio demografico sta provocando scompensi rilevanti su molti piani. Dobbiamo correggere le tendenze che proiettano sul lungo periodo previsioni a dir poco negative. L’artigianato può dare molto in questa strategia”.

“È necessario favorire la formazione, riconoscere valore e ruolo al maestro artigiano, incentivare l’apprendistato, anche facendo delle botteghe una scuola“, ha aggiunto Mattarella, esprimendo apprezzamento per il progetto della CNA dedicato alla formazione di lavoratori all’estero disponibili ad arrivare in Italia. Il presidente ha poi richiamato il contributo dei lavoratori immigrati: “In molti casi la presenza di immigrati inseritisi nelle attività artigiane contribuisce a tenere in vita mestieri e servizi necessari ai territori, che altrimenti rischierebbero la scomparsa”. E ancora: “L’artigianato è una difesa del territorio e ne sostiene l’autonomia, l’originalità e anche la bellezza”.

A margine dell’iniziativa è intervenuto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha ribadito l’attenzione del Governo verso il comparto artigiano, definendolo “l’espressione più chiara, più pura, più genuina del made in Italy”. Le piccole e medie imprese, ha sottolineato, rappresentano una parte fondamentale del tessuto produttivo nazionale e sono capaci di coniugare tradizione e innovazione. Zangrillo ha ricordato anche il lavoro svolto insieme alla CNA sul fronte della semplificazione amministrativa e i risparmi ottenuti dalle aziende grazie agli interventi realizzati. Il ministro ha affrontato inoltre il tema della previdenza dedicata alle forze dell’ordine, definendolo una priorità che sta seguendo insieme ad altri componenti del Governo: “Abbiamo preparato un emendamento alla legge di bilancio che stiamo definendo nei dettagli con il ministero delle Finanze. Io spero vada in porto. Sono molto confidente, molto ottimista”, ha dichiarato.

– foto xc7/Italpress –

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