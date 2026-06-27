CATANZARO (ITALPRESS) – La Polizia di Lamezia Terme ha tratto in arresto un cittadino italiano di 53 anni che si era introdotto nell’abitazione nella disponibilità del Parroco della Parrocchia “San Giovanni Calabria”, mediante il danneggiamento di una porta in vetro, di una finestra e di una vetrata ad uso lucernario, si impossessava di denaro contante pari a circa 28.000 Euro, provento per lo più di offerte parrocchiali.

La serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Lamezia Terme, si è sviluppata anche attraverso gli accertamenti tecnici di biologia forense, nonché l’analisi delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, consentendo di ricostruire gravi indizi di colpevolezza in capo all’uomo, già recidivo per furto in abitazione, posto agli arresti domiciliari

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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