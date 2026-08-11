Nel Cosentino sequestrati in un negozio 1.600 giocattoli non sicuri

COSENZA (ITALPRESS) – I finanzieri della Tenenza di Scalea hanno sequestrato in un esercizio commerciale riconducibile ad un soggetto bangladese nel comune di Diamante circa 1.600 giocattoli non sicuri e circa 24.600 prodotti non conformi, segnalando un uomo per violazione al Codice del Consumo, e irrogando sanzioni amministrative per oltre 35 mila euro.

La merce è risultata priva delle prescritte informazioni a tutela del consumatore, tra cui indicazioni in lingua italiana, dati dell’importatore e distributore, origine e composizione, ovvero recante caratteristiche non conformi a quanto dichiarato sulle confezioni.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo sono stati sequestrati oltre 70 prodotti tra giocattoli e capi di abbigliamento con marchi contraffatti.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).