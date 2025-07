Auto si ribalta sulla A2, un morto a Salerno

ROMA (ITALPRESS) – Un uomo è morto a causa di un incidente che si è verificato stamane lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in direzione nord (Fisciano). Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura che ha perso il controllo e si è ribaltata. Nell’impatto il conducente ha perso la vita.

Lunghe code si registrato all’altezza del territorio comunale di Salerno con forti rallentamenti a causa di un incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Dal km 8,200 (Salerno) al km 3,520 (Baronissi) a causa delle operazioni di rilievo e di rimozione del mezzo, il traffico risulta ancora rallentato. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine le squadre Anas per la gestione della viabilità.

