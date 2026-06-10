Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto a Rimini

RIMINI (ITALPRESS) – La Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di avere ucciso Pierina Paganelli. Il verdetto è arrivato nella notte, dopo 16 ore di camera di consiglio. La donna era stata uccisa a Rimini nel 2023. La Procura aveva chiesto per il 36enne senegalese la pena dell’ergastolo, la difesa l’assoluzione per non avere commesso il fatto.

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