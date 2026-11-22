ROMA (ITALPRESS) – “Chiamerei con il suo nome ciò che è accaduto a Gianni De Gennaro. Una grande tragedia reputazionale”. Lo ribadisce in una intervista al Corriere della Sera l’avvocato Franco Coppi, legale dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto ieri suicida nella sua casa di campagna.

“Accade nella vita che qualcuno chieda conto ad altri di ciò che hanno fatto nel loro lungo percorso esistenziale. Non per questo si possono definire colpevoli. Queste accuse venute dalla magistratura nissena avevano certamente scosso in profondità il dottor De Gennaro”, aggiunge Coppi. “Mi colpì quanto mi aveva detto affidandomi l’incarico della sua difesa: ‘Mi difenda solo se ritiene che sono una persona onesta’. Non sopportava, temo, di poter perdere o addirittura di aver già perso la fama di persona perbene”, sottolinea il legale.

(ITALPRESS).

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