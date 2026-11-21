TORINO (ITALPRESS) – Un uomo di 45 anni è stato fermato dalla polizia per l’omicidio del titolare dello storico pub Manhattan a Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna. La vittima, Francesco Zangari di 66 anni, è stato trovato da una vicina di casa riverso a terra nel cortile retrostante il suo locale. Per questo motivo, nella notte tra venerdì e sabato scorsi la polizia ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dal pm della Procura di Torino titolare delle indagini.

L’attività investigativa, condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Procura torinese diretta da Giovanni Bombardieri, ha preso le mosse nella prima mattinata di ieri quando, intorno alle 10, era stata segnalata al 112 la presenza di un uomo, riverso a terra e privo di vita, all’interno di un cortile condominiale retrostante alla birreria. Dopo l’arrivo degli equipaggi di volante, del locale gabinetto interregionale di polizia scientifica e della squadra mobile, il medico legale ha rilevato politraumatismi e dunque la causa violenta del decesso. Le indagini hanno consentito di ricostruire che, alcune ore prima, la vittima era rimasta all’interno del locale in compagnia di una sola altra persona. I due avevano iniziato a discutere per poi venire alle mani. Durante la violenta colluttazione, proseguita nel piazzale retrostante al pub, il titolare del locale aveva avuto la peggio cadendo a terra e restando vittima di calci e pugni sferrati dal suo aggressore, fino alla sua morte. L’attività investigativa ha consentito di identificare in breve il responsabile del pestaggio che è stato rintracciato nelle immediate vicinanze del pub: si tratta di un dipendente del locale che è stato subito accompagnato in questura. Al momento non sono chiare le motivazioni alla base dell’aggressione.

– foto di repertorio ufficio stampa Polizia di Stato –

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